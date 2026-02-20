Siemens Healthineers Aktie
|41,53EUR
|0,07EUR
|0,17%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts sowie Anteilsverkäufen des Mutterkonzerns Siemens biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Natalia Webster in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zu beiden Themen sollte es im weiteren Jahresverlauf mehr Klarheit geben, und der Fokus dürfte sich zunehmend in Richtung der attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechnikkonzerns verschieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,44 €
|
Abst. Kursziel*:
32,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,43%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
