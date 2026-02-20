AIR France-KLM Aktie
|13,10EUR
|0,03EUR
|0,19%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 11,50 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei der Fluggesellschaftsgruppe sei die Perspektive klarer geworden dank gut ausgeführter Kostensenkungen, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Er bevorzugt aber den Konkurrenten IAG wegen der stärkeren Stellung auf den Transatlantikrouten und potenziellen Mittelrückflüssen an die Aktionäre./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,73 €
|
Abst. Kursziel*:
2,12%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
13,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,73%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|13,09
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:18
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG