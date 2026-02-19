Rio Tinto Aktie
|81,08EUR
|-0,42EUR
|-0,52%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 6100 auf 5900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Geschäftszahlen an. Daraus resultierte ein um etwa drei Prozent niedrigeres Kursziel für die Aktien der Bergwerksgesellschaft./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
59,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
71,18 £
|
Abst. Kursziel*:
-17,11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
70,87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,75%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
