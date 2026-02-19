Rio Tinto Aktie

81,08EUR -0,42EUR -0,52%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

19.02.2026 21:20:16

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 6100 auf 5900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Geschäftszahlen an. Daraus resultierte ein um etwa drei Prozent niedrigeres Kursziel für die Aktien der Bergwerksgesellschaft./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
71,18 £ 		Abst. Kursziel*:
-17,11%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
70,87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,75%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

