Danone Aktie

73,84EUR -0,44EUR -0,59%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 08:36:27

Danone Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das überraschend starke organische Umsatzwachstum im Schlussquartal 2025 werde durch Enttäuschungen etwa bei der Volumenentwicklung und im China-Geschäft etwas getrübt, schrieb David Hayes am Freitag. Rückrufe für Babynahrung sorgten für anhaltende Unsicherheit. Die Aktie könnte in Reaktion darauf im Branchenvergleich schwächeln./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
16,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,47%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

