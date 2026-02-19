Rio Tinto Aktie

81,68EUR -2,09EUR -2,49%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 18:39:28

Rio Tinto Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80,96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71,18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten