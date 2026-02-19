Rio Tinto Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek
