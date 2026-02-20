International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen. IAG sei dafür am besten positioniert./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,36 £
|
Abst. Kursziel*:
12,51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
11:05
International Consolidated Airlines Outperform
Bernstein Research
