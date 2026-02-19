SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen des Pharmazulieferers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Charles Weston erhöhte daraufhin seine Schätzungen für den Umsatz, das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für die Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
