Lufthansa Aktie

9,09EUR 0,03EUR 0,35%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 11:03:08

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Fluggesellschaft sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,11 € 		Abst. Kursziel*:
-14,95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,72%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
11:03 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 9,09 0,35% Lufthansa AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:17 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
13:16 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:16 GSK Underweight Barclays Capital
13:15 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
13:15 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 Walmart Outperform RBC Capital Markets
13:09 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
13:08 Renault Overweight Barclays Capital
13:07 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
13:07 Aroundtown Underweight Barclays Capital
13:06 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
13:05 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:04 Renault Hold Deutsche Bank AG
13:04 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
13:03 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:00 VINCI Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:59 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
12:59 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:37 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:37 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
12:34 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
12:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12:33 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:32 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:21 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:20 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11:20 RWE Market-Perform Bernstein Research
11:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11:10 Fraport Outperform Bernstein Research
11:05 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:05 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:04 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
11:03 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:02 Air Liquide Buy UBS AG
10:59 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:58 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Danone Outperform Bernstein Research
10:47 Danone Buy UBS AG
10:35 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
10:34 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:29 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
09:54 Knorr-Bremse Buy UBS AG
09:47 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 JOST Werke Buy Warburg Research
08:50 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:42 Danone Overweight Barclays Capital
08:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen