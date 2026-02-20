NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman äußerte am Donnerstagabend die Vermutung, dass die Franzosen unter den europäischen Automobilherstellern eine der besten Antworten auf die Bedrohung durch chinesische Elektroautohersteller liefern. Internationales Wachstum solle bei dem Autobauer die Probleme am Heimatmarkt ausgleichen./rob/tih/ag



