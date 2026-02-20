Renault Aktie

32,28EUR 0,08EUR 0,25%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 07:35:30

Renault Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman äußerte am Donnerstagabend die Vermutung, dass die Franzosen unter den europäischen Automobilherstellern eine der besten Antworten auf die Bedrohung durch chinesische Elektroautohersteller liefern. Internationales Wachstum solle bei dem Autobauer die Probleme am Heimatmarkt ausgleichen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32,17 € 		Abst. Kursziel*:
33,66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

