Walmart Aktie
|103,36EUR
|-0,04EUR
|-0,04%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 123 auf 126 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Steven Shemesh zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit von Vorträgen und Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz, die am Montag in Orlando im US-Bundesstaat Florida begann. Die Neuigkeiten seien konstruktiv. Er hält den Handelskonzern für weiter gut aufgestellt, um von aktuellen Branchentendenzen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu profitieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 126,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 120,36
|
Abst. Kursziel*:
4,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 120,36
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|11:29
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|103,30
|-0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48