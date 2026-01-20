Walmart Aktie

100,76EUR -0,74EUR -0,73%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

20.01.2026 15:09:07

Walmart Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 126,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 120,90 		Abst. Kursziel*:
4,22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 118,32 		Abst. Kursziel aktuell:
6,49%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

