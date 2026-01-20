Walmart Aktie
|100,76EUR
|-0,74EUR
|-0,73%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 126,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 120,90
|
Abst. Kursziel*:
4,22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 118,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,49%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
16:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.01.26