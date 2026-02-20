Air Liquide Aktie

174,26EUR 6,90EUR 4,12%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

20.02.2026 11:02:17

Air Liquide Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173,58 € 		Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

