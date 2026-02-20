NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gaskonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 liege etwas unter seiner Schätzung, schrieb Chris Counihan am Freitag. Auf Jahressicht habe sich die Profitabilität indes verbessert. Dazu sei die Dividende eine klar positive Überraschung. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.