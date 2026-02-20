Air Liquide Aktie

173,24EUR 5,88EUR 3,51%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

20.02.2026 08:36:10

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gaskonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 liege etwas unter seiner Schätzung, schrieb Chris Counihan am Freitag. Auf Jahressicht habe sich die Profitabilität indes verbessert. Dazu sei die Dividende eine klar positive Überraschung. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171,76 € 		Abst. Kursziel*:
18,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,76%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

