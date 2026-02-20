Nutrien Aktie

61,22EUR 0,42EUR 0,69%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

20.02.2026 09:47:25

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 68 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Düngerhandels von arabischen Produzentenländern und dem Iran seien die Branchenunternehmen sehr sensibel für die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, schrieb Jeffrey Zekauskas in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine Eskalation der dortigen Spannungen würde die Düngerpreise und wohl auch die Aktienkurse nach oben treiben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

