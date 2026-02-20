Danone Aktie

73,84EUR -0,44EUR -0,59%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 08:42:51

Danone Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

08:42 Danone Overweight Barclays Capital
08:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Danone Buy UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen

08:50 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:42 Danone Overweight Barclays Capital
08:36 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
07:41 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:35 Renault Outperform Bernstein Research
07:23 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:18 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
07:15 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:10 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Unilever Outperform Bernstein Research
07:01 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
06:57 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:49 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
19.02.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
19.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
19.02.26 KRONES Kaufen DZ BANK
19.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
19.02.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
19.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Sixt Kaufen DZ BANK
19.02.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
19.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Semperit neutral Erste Group Bank
19.02.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
