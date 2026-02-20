Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
73,70 €
Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
73,84 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
Analyst Name::
Warren Ackerman
Analysen zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
08:42
Danone Overweight
Barclays Capital
08:36
Danone Buy
Jefferies & Company Inc.
18.02.26
Danone Buy
Jefferies & Company Inc.
18.02.26
Danone Overweight
JP Morgan Chase & Co.
16.02.26
Danone Buy
UBS AG
