Enel Aktie
|9,03EUR
|0,09EUR
|1,00%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,47%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
