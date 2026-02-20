Air Liquide Aktie
|173,24EUR
|5,88EUR
|3,51%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe im zweiten Halbjahr sowie im Gesamtjahr 2025 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Die für 2026/27 avisierte operative Margenverbesserung (Ebit) entspreche den Schätzungen. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie sei nicht zu erwarten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
172,28 €
|
Abst. Kursziel*:
7,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
173,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|173,78
|3,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:18
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG