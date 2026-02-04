thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

04.02.2026 07:55:39

thyssenkrupp Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der jüngsten Stahlmaßnahmen der EU falle Wertschöpfung im Bereich Steel Europe leichter, schrieb Tommaso Castello am Dienstagabend. Thyssen sei allerdings eine "Event-Aktie", die nun weitere Kurstreiber brauche. Sie könnten durch einen Verkauf von Steel Europe oder/und TK Elevator oder den Börsengang dieser Aufzugsparte entstehen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,07 € 		Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,12%
Analyst Name::
Tommaso Castello 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

