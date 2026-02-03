FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic nach vorgelegten Quartalszahlen von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Schlussviertel 2025 sei das stärkste im Gesamtjahr des Waferherstellers gewesen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es von Verschiebungen aus dem dritten Quartal profitiert sowie von Vorzieheffekten, was die Aussagekraft einschränke. Die Erholung finde nur selektiv statt, wobei KI ein wichtiger Treiber sei./ck/rob/nas



