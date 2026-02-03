Siltronic Aktie
|47,52EUR
|-4,48EUR
|-8,62%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic nach vorgelegten Quartalszahlen von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Schlussviertel 2025 sei das stärkste im Gesamtjahr des Waferherstellers gewesen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es von Verschiebungen aus dem dritten Quartal profitiert sowie von Vorzieheffekten, was die Aussagekraft einschränke. Die Erholung finde nur selektiv statt, wobei KI ein wichtiger Treiber sei./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel: -
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
47,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update: Halten
Halten
|
Kurs aktuell:
47,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
