03.02.2026 17:12:42

Siltronic Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic nach vorgelegten Quartalszahlen von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Schlussviertel 2025 sei das stärkste im Gesamtjahr des Waferherstellers gewesen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es von Verschiebungen aus dem dritten Quartal profitiert sowie von Vorzieheffekten, was die Aussagekraft einschränke. Die Erholung finde nur selektiv statt, wobei KI ein wichtiger Treiber sei./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
47,94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
47,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

