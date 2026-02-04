Novartis Aktie
|124,50EUR
|-1,80EUR
|-1,43%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
04.02.2026 08:14:01
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 dürfte kaum Einfluss auf den Konsens haben, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Eventuell sinke die Gewinnschätzung moderat./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
116,88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
116,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
07:18
|Novartis spürt im Schlussquartal Umsatzerosion durch Nachahmermedikamente (dpa-AFX)
|
07:04
|GNW-News: Novartis erzielte im Jahr 2025 eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich, eine Kerngewinnmarge von 40% sowie weitere Fortschritte ... (dpa-AFX)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -5- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -4- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high -2- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis delivered high single-digit sales growth, achieved 40% core margin and further advanced the pipeline in 2025 (Dow Jones)
|
03.02.26
|Börse Zürich in Rot: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|124,20
|-1,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:18
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:57
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|07:11
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|INDUS Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital