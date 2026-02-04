Novartis Aktie

124,50EUR -1,80EUR -1,43%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

04.02.2026 08:14:01

Novartis Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 dürfte kaum Einfluss auf den Konsens haben, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Eventuell sinke die Gewinnschätzung moderat./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
116,88 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
116,88 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
