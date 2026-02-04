MTU Aero Engines Aktie

387,90EUR 9,20EUR 2,43%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

04.02.2026 07:34:30

MTU Aero Engines Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 420 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner erhöhte ihre Schätzungen für das vierte Quartal und das Jahr 2026 aufgrund eines besseren Produktmixes. Die Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2025 dürften die Prognosen des Triebwerkherstellers überbieten, hieß es in der Vorschau vom Dienstag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
381,40 € 		Abst. Kursziel*:
12,74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
387,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

