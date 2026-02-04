PVA TePla Aktie
|22,02EUR
|-2,94EUR
|-11,78%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,02 €
|
Abst. Kursziel*:
23,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,78%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
