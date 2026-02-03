Zalando Aktie
|21,39EUR
|-2,98EUR
|-12,23%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando nach Sorgen über aufkommende Konkurrenz durch Social-Media-Netzwerke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Der könne den Kursrutsch der Aktie des Online-Modehändlers wegen Wettbewerbssorgen durch eine Expansion von Tiktok Shop nicht nachvollziehen, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die Transformation des E-Commerce durch Social Commerce ist eine Realität, der Zalando nicht hilflos ausgeliefert ist", betonte er. Zudem sei Zalando ein "aktiver Gestalter, der mit seiner Ökosystem-Strategie E-Commerce-Komfort und Social-Media-Unterhaltung vereint"./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
21,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)