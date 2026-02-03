Continental Aktie
|67,64EUR
|-0,04EUR
|-0,06%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeiteten Banker an Kreditpaketen über 2,5 Milliarden Euro für eine mögliche Übernahme der Sparte Contitech, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstagabend vorliegenden Einschätzung. Ab dem kommenden Monat könnten Interessenten erste Gebote einreichen. Infrage für das Geschäft, dessen Wert am Markt auf vier bis fünf Milliarden Euro beziffert werde, kämen etwa mehrere Finanzinvestoren./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67,62 €
|
Abst. Kursziel*:
9,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
