Continental Aktie

67,64EUR -0,04EUR -0,06%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 20:44:38

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeiteten Banker an Kreditpaketen über 2,5 Milliarden Euro für eine mögliche Übernahme der Sparte Contitech, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstagabend vorliegenden Einschätzung. Ab dem kommenden Monat könnten Interessenten erste Gebote einreichen. Infrage für das Geschäft, dessen Wert am Markt auf vier bis fünf Milliarden Euro beziffert werde, kämen etwa mehrere Finanzinvestoren./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 18:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,62 € 		Abst. Kursziel*:
9,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
20:44 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Continental Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 67,58 -0,15% Continental AG

Aktuelle Aktienanalysen

20:44 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
20:43 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
17:18 Zalando Kaufen DZ BANK
17:12 Siltronic Halten DZ BANK
14:51 Oracle Overweight Barclays Capital
14:50 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
14:48 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:26 Merck Kaufen DZ BANK
14:17 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 KWS SAAT Add Baader Bank
10:49 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
10:38 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
10:14 Akzo Nobel Neutral UBS AG
10:09 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10:09 Siltronic Neutral UBS AG
10:09 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:09 Raiffeisen Barclays Capital
10:00 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:00 INDUS Buy Warburg Research
09:59 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:48 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
09:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:23 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
09:23 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
09:21 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09:20 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
09:19 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:47 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:25 Merck Hold Deutsche Bank AG
08:25 ING Group Buy Deutsche Bank AG
08:16 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:02 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
07:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Merck Equal Weight Barclays Capital
07:36 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
07:35 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Renault Sell UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen