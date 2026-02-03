Salesforce Aktie

165,90EUR 0,20EUR 0,12%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 22:05:46

Salesforce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Mit dem angekündigten Weggang von Konzernchef Ryan Aytay verlasse binnen zwei Monaten der zweite hochrangige Manager den Softwarekonzern, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies schnüre Sorgen über die Gesundheit der Unternehmensgeschäfte. Mehr Details erwartet Thill von der am 13. Februar anstehenden Quartalszahlenvorstellung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 196,38 		Abst. Kursziel*:
90,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 196,38 		Abst. Kursziel aktuell:
90,96%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten