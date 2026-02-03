NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Mit dem angekündigten Weggang von Konzernchef Ryan Aytay verlasse binnen zwei Monaten der zweite hochrangige Manager den Softwarekonzern, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies schnüre Sorgen über die Gesundheit der Unternehmensgeschäfte. Mehr Details erwartet Thill von der am 13. Februar anstehenden Quartalszahlenvorstellung./gl/he



