Akzo Nobel Aktie
|57,30EUR
|0,56EUR
|0,99%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit Axalta sei im Plan, doch schürten schwache Margen im Geschäft mit Beschichtungen Zweifel an den Synergie-Zielen, schrieb Analystin Katie Richards am Dienstag nach den Quartalszahlen von Akzo. Diese hätten zudem gezeigt, dass man beim Wachstum aus eigener Kraft den Wettbewerbern hinterherlaufe./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,40 €
|
Abst. Kursziel*:
24,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,42%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|57,00
|0,46%
