Daimler Truck Aktie
|44,28EUR
|0,75EUR
|1,72%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,47 €
|
Abst. Kursziel*:
8,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)