Knorr-Bremse Aktie
|104,30EUR
|2,90EUR
|2,86%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 101 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist nehme auf beiden Spuren Fahrt auf - sowohl bei den Trucks als auch im Bahnbereich, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Im Laufe von 2026 rechnet er mit neuen Mittelfristzielen. Er bleibt optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,80 €
|
Abst. Kursziel*:
14,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
104,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
28.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.01.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 99 Euro (dpa-AFX)
|
16.01.26
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.01.26
|Knorr-Bremse-Aktie stärker: Knorr-Bremse und Wesp gründen Joint Venture (Dow Jones)
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Knorr-Bremse
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|104,00
|2,56%
