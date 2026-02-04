HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.