Aroundtown Aktie
|2,70EUR
|0,07EUR
|2,67%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,63 €
|
Abst. Kursziel*:
51,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
02.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.01.26
|Orderbuch vierfach überzeichnet: Aroundtown-Anleihe gut gefragt - Aktie tiefer (Dow Jones)
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag (finanzen.at)