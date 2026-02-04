Aroundtown Aktie

2,70EUR 0,07EUR 2,67%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 08:18:09

Aroundtown SA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,63 € 		Abst. Kursziel*:
51,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten