RATIONAL Aktie
|665,00EUR
|4,00EUR
|0,61%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 070,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
665,00 €
|
Abst. Kursziel*:
60,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
665,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,90%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.01.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
26.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 785 Euro (dpa-AFX)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: MDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|665,00
|0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:18
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:57
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|07:11
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|03.02.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|INDUS Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital