03.02.2026 21:48:34

Stellantis Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wahrscheinlich sei die Unsicherheit über die anstehenden Rückstellungen der Automobilholding verantwortlich für deren schwachen Aktienkurs seit Anfang Dezember, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Je länger man darauf warte, desto wahrscheinlicher werde eine Vorab-Veröffentlichung zu den offiziell am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen. Ankündigungen von Ford und General Motors ließen mögliche Rückstellungen von fünf bis neun Milliarden Euro erwarten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,36 € 		Abst. Kursziel*:
55,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,80%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

