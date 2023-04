Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde für die Titel des Baustoffkonzerns vom neuen zuständigen Analysten Harry Goad unverändert beibehalten.

Der weltgrößte Ziegelhersteller befindet sich heuer nach Einschätzung der Bank in einem herausforderndem Marktumfeld. Ungeachtet dessen sei die Wienerberger-Aktie attraktiv bewertet.

Die neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie lauten für 2023 nun auf 3,39 Euro und auf 4,17 bzw. 4,38 Euro für die beiden Folgejahre. Die Prognosen für die Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum liegen auf jährlich 1,02 bzw. 1,25 und 1,31 Euro pro Anteilsschein.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,62 Prozent bei 26,14 Euro.

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

