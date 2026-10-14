Zalando Aktie
|23,94EUR
|-0,47EUR
|-1,93%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,79 €
|
Abst. Kursziel*:
40,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,93%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
10:05
|DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,96
|-1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG