Zalando Aktie

23,94EUR -0,47EUR -1,93%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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14.10.2026 09:44:43

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,79 € 		Abst. Kursziel*:
40,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,93%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

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09:44 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Zalando 23,96 -1,84% Zalando

Aktuelle Aktienanalysen

09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
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