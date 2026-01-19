Zalando Aktie

25,21EUR -0,31EUR -1,21%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

19.01.2026 07:51:11

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe Potenzial, einen Teil seines Wertverlusts aus dem Jahr 2025 wieder aufzuholen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem mit einem beschleunigten Umsatzwachstum und einer höheren Kosteneffizienz./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,96 € 		Abst. Kursziel*:
38,67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,80%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

