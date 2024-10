NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Vollpreis-Verkäufe europäischer Bekleidungshändler seien in diesem Herbst besser angelaufen als im Vorjahr, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zalando gehöre zu den Unternehmen, die von diesem Trend profitieren dürften. Die Aktie steht auf der "Global 30 best ideas list" von RBC./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 17:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.