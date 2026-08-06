Zurich Insurance Aktie
|649,40EUR
|-3,20EUR
|-0,49%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Diese deckten sich bemerkenswert genau mit den Konsensschätzungen, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Eine Ausnahme mache der Betriebsgewinn des schweizerischen Versicherers in der Lebensversicherung, der um knapp elf Prozent über der Markterwartung liege./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
607,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
592,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,25%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
04.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.08.26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
04.08.26