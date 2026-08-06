NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 670 Franken auf "Outperform" belassen. Der Versicherer habe beim Betriebsgewinn in der Sparte Lebensversicherung stark abgeschnitten, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Gleiches gelte für das Investmentergebnis in der Schaden-Unfallversicherung. Ansonsten lägen die Zahlen leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT



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