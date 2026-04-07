AB InBev Aktie
|62,66EUR
|0,82EUR
|1,33%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Volumina im ersten Quartal dürften sich erneut verbessert haben, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag vor den Zahlen des Brauereikonzerns. Seine Gewinnschätzungen senkte er aufgrund jüngster Währungsbewegungen. Das reduzierte Kursziel reflektiere die gesunkene Sektorbewertung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
62,72 €
Abst. Kursziel*:
19,58%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
62,66 €
Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
