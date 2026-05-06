AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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06.05.2026 13:51:01

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das erste Quartal des Brauereikonzerns sei besser als vom Durchschnitt der Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erfreuliche Mengenwachstum im Jahresvergleich stütze die Aktienkursdynamik./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,58 € 		Abst. Kursziel*:
27,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,99%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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