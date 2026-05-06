HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das erste Quartal des Brauereikonzerns sei besser als vom Durchschnitt der Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erfreuliche Mengenwachstum im Jahresvergleich stütze die Aktienkursdynamik./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:22 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.