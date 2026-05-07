AB InBev Aktie
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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zu steigenden Absatzvolumina befeuere die Anlagestory des Brauereikonzerns, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch nach einem überraschend guten ersten Quartal von hoher Qualität./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
69,08 €
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Abst. Kursziel*:
23,05%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
67,44 €
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Abst. Kursziel aktuell:
26,04%
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Analyst Name::
Olivier Nicolai
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KGV*:
-