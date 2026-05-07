NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zu steigenden Absatzvolumina befeuere die Anlagestory des Brauereikonzerns, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch nach einem überraschend guten ersten Quartal von hoher Qualität./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / BST

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