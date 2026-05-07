AB InBev Aktie

68,98EUR -0,76EUR -1,09%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 06:51:32

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,92 € 		Abst. Kursziel*:
15,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,80%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investmentbeispiel Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

05.05.26
AB InBev says ‘cheers to beer’ as it reports first sales rise in 3 years (Financial Times)
28.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
21.04.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
14.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
07.04.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
31.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
24.03.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
17.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
06:51 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 AB InBev Overweight Barclays Capital
06.05.26 AB InBev Buy UBS AG
06.05.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 68,84 -1,29% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

07:32 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:29 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
06:31 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:18 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:15 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:54 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05:53 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
06.05.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.05.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 AMD Kaufen DZ BANK
06.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
06.05.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
06.05.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.05.26 Pfizer Neutral UBS AG
06.05.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.05.26 Zalando Overweight Barclays Capital
06.05.26 Raiffeisen Barclays Capital
06.05.26 Zalando Buy UBS AG
06.05.26 AMD Overweight Barclays Capital
06.05.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.05.26 Infineon Neutral UBS AG
06.05.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Lufthansa Buy UBS AG
06.05.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
06.05.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Diageo Outperform Bernstein Research
06.05.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
06.05.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
06.05.26 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen