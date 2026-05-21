AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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21.05.2026 13:03:27

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für AB Inbev von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern sei stark ins Jahr der Fußball-WM gestartet, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag. Er hob die Rückkehr zu Volumenwachstum hervor./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
71,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
71,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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