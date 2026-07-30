AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.07.2026 13:28:23

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Bierbrauer habe stark abgeschnitten, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Die Resultate seien insgesamt gut genug./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,24 € 		Abst. Kursziel*:
17,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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