AB InBev Aktie
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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
30.07.2026 13:28:23
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Bierbrauer habe stark abgeschnitten, schrieb Edward Mundy am Donnerstag. Die Resultate seien insgesamt gut genug./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
84,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
71,24 €
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Abst. Kursziel*:
17,91%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
71,68 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
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Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse