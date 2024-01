NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Er habe leichte Anpassungen an seinen Prognosen für das vierte Quartal vorgenommen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Brauereikonzern dürfte trotz einer verhaltenen Erholung des China-Geschäfts das obere Ende der Prognosespanne für das Gesamtjahr erreicht haben./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 02:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 02:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.