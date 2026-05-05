AB InBev Aktie
|68,10EUR
|5,02EUR
|7,96%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe sämtliche Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe AB Inbev seinen Ruf als beständigstes Unternehmen im europäischen Markt für alkoholische Getränke untermauert./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
67,20 €
Abst. Kursziel*:
38,39%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
68,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
36,56%
Analyst Name::
Laurence Whyatt
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|68,00
|7,80%
