ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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29.06.2026 12:08:00

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 71 auf 76 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone rechnet mit einem weiteren starken Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Er geht aber nicht von einer neuerlichen Aufstockung der Jahresziele aus. Die bereits erreichte Bewertung sei das entscheidende, das den weiteren Spielraum für die Aktien begrenze./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
84,78 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10,36%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
84,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,06%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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