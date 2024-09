NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die jüngsten Gewinnwarnungen von TT Electronics und Essentra seien Indizien dafür, dass sich die Geschäfte in den USA und anderen Regionen schlechter entwickeln als gedacht, schrieb Analyst Mark Fielding in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar zum Kapitalgütersektor. Dies impliziere gewisse Risiken für das zweite Halbjahr. Bei prozessorientierten Unternehmen im Öl- und Gas- sowie Rohstoffsektor gibt er sich etwas entspannter, bei vielen kurzzyklischer geprägten Geschäftsmodellen sei die Stimmung aber schon von etwas mehr Vorsicht geprägt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 18:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 00:45 / EDT



