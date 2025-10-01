adidas Aktie
|180,35EUR
|0,30EUR
|0,17%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktionäre des deutschen Sportartikelkonzerns dürften die positiven Nike-Kennziffern begrüßen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn sie zeigten, dass es trotz der gestiegenen Zollbelastungen zu keinem Nachfragerückgang in den USA gekommen sei./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181,45 €
|
Abst. Kursziel*:
21,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
180,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Analysen zu adidasmehr Analysen
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|adidas Buy
|UBS AG
|29.09.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|180,60
|0,31%
