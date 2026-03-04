adidas Aktie

136,60EUR -12,05EUR -8,11%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

04.03.2026 09:59:45

adidas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Die mittelfristigen Ziele seien allerdings beruhigend./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu adidas

