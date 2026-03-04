FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Die mittelfristigen Ziele seien allerdings beruhigend./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / GMT



