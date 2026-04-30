adidas Aktie
|147,80EUR
|-0,65EUR
|-0,44%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller untermauere seine Argumente mit Resultaten, die in keinem Verhältnis stünden zur Bewertung, schrieb James Grzinic in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Es mehrten sich die Anzeichen für eine breitere Markenattraktivität. In unsicheren Zeiten sei dies im Konsumgüterbereich ein zunehmend seltenes Merkmal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145,85 €
|
Abst. Kursziel*:
30,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,55%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26